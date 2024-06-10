На Украине возбудили 30 дел по хищениям при строительстве укреплений на $490 млн

REUTERS/Valentyn Ogirenko Около 30 уголовных дел возбудили на Украине по факту хищений средств на 490 млн долларов, которые были выделены на возведение укреплений, заявил депутат Верховной рады Михаил Бондарь.
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