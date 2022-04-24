Роберт Левандовски: «Через несколько лет люди поймут, что 10 побед в Бундеслиге подряд – большой успех. Нелегко показывать такую стабильность»

Роберт Левандовски высказался после победы «Баварии» в чемпионате Германии. «Чемпионство в Германии – это большое достижение, нужно насладиться этим моментом.

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