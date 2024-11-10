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Царьград

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Опубликованы последние слова пиарщика SHAMAN: "По тонкому льду хожу"

Сегодня стало известно о смерти на 41-м году жизни пиарщика певца SHAMAN, известного журналиста Антона Коробкова-Землянского.

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