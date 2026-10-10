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Зеленский выступил против смягчения санкций США на российское дизтопливо

Зеленский выступил против смягчения санкций США на российское дизтопливо

Владимир Зеленский раскритиковал решение Вашингтона смягчить ограничения на операции с дизельным топливом российского происхождения после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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