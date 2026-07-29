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Газета.ру

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Врач Щербакова: при бесконтрольном приеме железа страдают печень, сердце и суставы

Врач Щербакова: при бесконтрольном приеме железа страдают печень, сердце и суставы

При чрезмерном приеме препаратов железа его избытки накапливаются в организме, что в итоге приводит к проблемам с печенью, поджелудочной, сердцем, суставами, а также гормональной системой, рассказала "Газете.

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