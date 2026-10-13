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ВЕСТИ КРЫМ

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Жителя Симферополя осудили на 9,5 лет за организацию заказного убийства бывшей жены и экс-тестя

Жителя Симферополя осудили на 9,5 лет за организацию заказного убийства бывшей жены и экс-тестя

Ваш браузер не поддерживает видео. Напомним, 42-летний мужчина и его 69-летняя мать решили избавиться от бывшей жены и тестя, чтобы не делить имущество при разводе.

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