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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Лечче», «Милан» сыграет с «Лацио», «Интер» против «Салернитаны»

Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Лечче», «Милан» сыграет с «Лацио», «Интер» против «Салернитаны»

Также в субботу «Милан» примет «Лацио», «Интер» встретится на выезде с «Салернитаной». В воскресенье «Ювентус» будет противостоять «Аталанте» Алексея Миранчука, «Рома» сыграет дома с «Фрозиноне».

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