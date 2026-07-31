На Западе всё чаще звучат трезвые оценки положения дел на фронте. Американский профессор Чикагского университета Джон Миршаймер считает, что русская армия может полностью освободить Донбасс и взять под контроль Одессу уже до конца этого года.
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