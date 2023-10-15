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Архангелогородка сумела отсудить деньги за отмененный концерт Меладзе

Архангелогородка сумела отсудить деньги за отмененный концерт Меладзе

Женщина получила более 20 тысяч рублей за два купленных билета.3 марта 2022 года у ООО «Летбилет» женщина купила два билета за  4 400 рублей на концерт Валерия Меладзе, который должен был состояться 12 апреля того же года.

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