Маск назвал ненормальным запрос Байдена о помощи Киеву в миллиарды долларов

Бизнесмен из Соединённых Штатов Америки Илон Маск обрушился с критикой на главу государства Джозефа Байдена, который обратился к членам конгресса с призывом одобрить выделение дополнительных денежных средств для Вооружённых сил киевского режима.
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