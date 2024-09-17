В Севастополе отремонтируют Центральную горку

Центральную горку Севастополя ждет ремонт, 17 сентября сообщает новостной портал «ForPost». Отмечается, что проект капремонта лестниц в районе храма святых апостолов Петра и Павла получил положительное заключение госэкспертизы.
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