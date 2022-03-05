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Независимые СМИ России массово прекращают работу и перестают писать о событиях в Украине. Главные события к 5 марта

Независимые СМИ России массово прекращают работу и перестают писать о событиях в Украине. Главные события к 5 марта

В ночь на 5 марта и утром независимые российские и зарубежные СМИ продолжали реагировать на принятие закона, по которому теперь любому грозит до 15 лет лишения свободы за «фейки» о действиях российской армии.

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