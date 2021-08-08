Сначала няньку, потом ляльку. Или о жертвенности женщин 40+

Позитив для оптимистовПолитикаСначала няньку, потом ляльку. Или о жертвенности женщин 40+ Сегодня у меня крик души. Я долго думала, откуда в наших женщинах 40+ столько жертвенности в отношениях.Вернуться к статье473НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalyЧем больше человек потребляет за наш счет, тем больше он считает себя жертвой***Усаживаясь в такси, заметила, что водитель с подозрением посматривает на меня. - Что-то не так? – обеспокоенно спрашиваю я. - Девушка, надеюсь, что вы без мяса? – уточняет водитель. После коротких разъяснений становится ясно: водителю сильно испортили настроение. Какая-то тетка вызвала машину и бросила сумки на сидение. С пакета, в котором оказалось мясо, натекла большая лужа. А на просьбу переставить поклажу хотя бы на пол, важно ответствовала, что она – потребитель услуги (заплатила 110 рублей) и будет ехать так, как ей нравится. - Какая странная тетка! – пожала плечами я. И уткнулась в телефон. На экране мигал значок пропущенных сообщений. - Морена, вы должны срочно забанить Куськина, Пупкина и Васькина! Удалить статью про гиперопекающих матерей! И поговорить со мной сегодня в 11 вечера на тему женской психологии. - А вы, простите, кто? И по какому поводу раздаете мне указания? - Как это кто? Я активный потребитель контента. Отложил в вашем блоге уже три тысячи комментариев. Только на мне тут все и держится. Вы живете, можно сказать, за мой счет. Вы мне должны! Потребитель контента летит в бан, а я остаюсь в глубокой задумчивости. Откуда же их столько, потребителей то? Людей, уверенных, что они делают тебе одолжение, употребляя по назначению твои статьи, пользуясь твоими услугами по минимальной цене, а то и бесплатно? И это еще в лучшем случае. Мне встречались мужья, которые были крайне недовольны поведением жен. Жены чего-то хотели от них. Пилили. Высказывали претензии. В итоге даже уходили, разваливали семью. В то время как он, глава семьи, истово, честно потреблял. Ел борщи. Засовывал ножки в чистые носочки. Залезал под свежий пододеяльник. Все делал одним словом, чего еще не хватало? Я, я здесь потребитель. Я – клиент. Меня выгонишь – и что будешь делать? Куда побежишь с кастрюлей борща, к бездомным на вокзал? А еще встречались дети, недовольные родителями. Выросшие в обеспеченных полных семьях, в достатке и с широкими возможностями. Получившие в дар квартиры, машины, источники пассивного дохода. Родители, конечно, дали им маловато. Они со своей стороны все делали правильно. Родились. Кушали кашку. Носили хорошенькие вязаные комбинезончики и шапочки с помпонами. Теперь за это вы мне должны. Как это нет? А зачем тогда рожали? И знаете, что самое страшное? Что пока нормальные люди рефлексируют на тему того, что же они сделали не так, ищут причины в себе, и думают, где были их глаза, потребители громче всех заявляют о нанесенном ущербе. Ко всему прочему они еще и вечно считают себя жертвами. Сначала таксист делает несправедливые замечания, мешая клиенту ехать. Потом блогер забанил, несправедливо попирая свободу слова. Потому жена ушла и мама как-то мало присылает денег. Я жертва! Я несправедливо обижен! Вот так сидишь, ничего не подозреваешь, хорошо кушаешь кашу с аппетитом, потребляешь на славу, и никакой благодарности! Сплошной абьюз, хамство и непорядочность кругом.====(С)https://zen.yandex.ru/media/morena/chem-bolshe-chelovek-potrebliaet-za-nash-schet-tem-bolshe-on-schitaet-sebia-jertvoi-610f6b06ac2ddc55eb60b4f9Vera Kocheleva (Кошелева)Вчера на эту тему поругались с дочерью..ей 42,она считает,что я ей по гроб жизни должна быть обязана..ее рождением.Даже голос охрип сегодня..Vera Kocheleva (Кошелева)Совершенно согласна сВами..мы виноваты..мы вырастили поколение потребителей.Борис Шумилов"она считает,что я ей по гроб жизни должна быть обязана..ее рождением." - У меня друг остался ошарашен словами моей дочки когда собрались вместе на праздник. Он спросил у моей дочки, чем я ей помогаю сей час, ответ: " отец отдал все что мог, и я копейки не попрошу у него, потому что иначе он вырастил плохого ребенка, который на свою опу даже заработать не может. Хотя мы с женой развелись когда ей было 7 лет. Друган после этого, про детей даже не заикается.Элина МорозоваЕсли бы я не хотела получить высшее образование и учиться еще дальше, для моих родителей это стало бы не просто огорчением, а очень болезненным ударом.....Борис Шумилов"Если бы я не хотела получить высшее образование и учиться еще дальше, для моих родителей это стало бы не просто огорчением, а очень болезненным ударом." - А я своей дочке, пожелал просто счастья.))Элина МорозоваУже хорошо. Главное такого, какого она сама себе хочет.АМАлиса МайскаяЭлина, единицы сразу после школы знают чего хотят и осознанно идут получать высшее образование, (это нормально, в 17 лет хотеть гулять и ни в чем себе не отказывать, а не трудиться), поэтому наши родители и настаивали на том, чтобы мы шли хоть в какой-то ВУЗ и были правы - высшее образование, не всегда специальность, но всегда возможность структурировать собственный мозг и научиться извлекать и искать необходимую информацию, (может быть поэтому в нашем поколении не редкость и два, и три ВО).Борис Шумилов"это нормально, в 17 лет хотеть гулять и ни в чем себе не отказывать, а не трудиться" - Если мозг до 17-и лет отлежал на диване с бутербродом у телевизора, то после 17-и его навряд ли заставишь работать, если только голод вынудит шпалы таскать для прокорма.))Элина МорозоваМои родители ни на чем не настаивали. Но делали максимум для моего образования. А я ничего лучше для себя и не видела. Мне это было интересно и увлекательно...Элина МорозоваНо, кстати я и подрабатывать успевала. Там же ,где и училась на кафедре, учась на дневном... К окончанию универа у меня уже и рабочий стаж был и трудовая книжка...Майя MajaПожелать мало, надо чтобы она выучилась вместе с этим пожеланием и имела профессию.Майя MajaВот это верно подмечено. Если ребенок выполняет хорошо свою "работу" учась в школе, то скорее всего и дальше не перестанет трудится и над собой и над своим образованием:)NatalyВы правы нашему поколению ( рожденному в ССР в 60-х прошлого века) родители говорили нет ума иди в пед нет совести иди в мед ни того ни другого нет то шагай в культпросвет, то есть для девиц первая " вышка " всегда ни о чём была в Санкт Петербурге( Ленинграде) или училка или или массовик затейник или библиотекарь( или Герцина или Культуры) медики как правило уже профессия которой редко изменяют. так, что вторая третья вышка полученная уже в 90-х просто суровая необходимость это или экономический или юридический факультет универа)))))Элина МорозоваКонечно надо всячески содействовать и поддерживать. Когда сын в школе учился, то я сначала не понимала, почему его все время надо подгонять в учебе. Сама я в этом не нуждалась, скорее наоборот опережала события. А вот много после, будучи уже взрослым , сын мне как то сказал: Мама! Ты меня мало гоняла в школе, иначе бы я достиг большего..Майя MajaСчитай, что мало времени уделяла сыну. Дети, будучи взрослыми, таким образом нам указывают на наши недостатки:)Элина МорозоваВозможно.АМАлиса МайскаяПо-разному бывало и раньше. Первое образование - или по родительской указке, или из романтических соображений, а второе и третье - это уже самореализация и взрослый подход к жизни. Я, например, после школы поступила в Академию Художеств в СПб - богема, романтика, а уже в 93 -м в 1-й мед. (пока училась, свои картины продавала, чтобы было на что жить и ребенка кормить, и маму поддерживать). В молодости сил больше, а страха перемен меньше. Время было непростое, но справлялись же и жаловаться было некому и не на кого, кроме себя))Natalyпервое образование по принципу а куда проще и легче поступить ну, не в ПТУ же в сам то деле идти девочке из интеллигентной семьи коренных Ленинградцев. мои родители называлиРоссийский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена-ЛИКБЕЗОМ вот его то я и закончила на отвяжись, а тут как пошло поехало 90-еоднако а кушать очень хочется нужно же что то реально делать и знать понимать отсюда и таможенная Академия и ФИНЭК ( Санкт-Петербургский государственный экономический университет)Борис Шумилов"Я вас умоляю, я вас заклинаю - не растите девочек как будущего прислугу, не вешайте на них своих своих младших детей. Это не их дети, это ваши дети! Она не обязана о них заботиться и любить их. Придёт время, и ей захочется родить своих. Откуда сейчас такое огромное поколение "чайлдфри"?" - Чайлдфри, а что они умеют? Если даже за собой подтереть не могут. (()) https://www.youtube.com/watch?v=nLjwxdDUlqEАМАлиса Майская"А что они умеют?..." - Они отлично умеют брать, получать и переваливать свою ответственность на родителей/жену/мужа/государство, ну и Господа Бога. Поэтому и не бывают счастливы - всегда и всего мало, всегда кто-то виноват, их "хочу" почти всегда равно "мне должны", (начиная с карьеры/зарплаты и заканчивая семьей/детьми).NatalyСегодня мечта о прекрасном принце, десятилетиями внушаемая девочкам, кажется, полностью дискредитировала себя. С одной стороны благодаря разочарованию в стратегии – беглого анализа средних зарплат достаточно для того, чтобы сделать вывод: принцев мало и на всех их не хватает. С другой стороны, благодаря феминизму, который показал, что не нужно ждать милостей от природы (то есть от мужчин), а можно активно брать их самой. Однако если проанализировать содержание популярных романов, сериалов и романтических песен, то окажется, что «принц» по-прежнему живее всех живых. И многие женщины все равно любят помечтать о ком-то, кто будет красив, умен, богат и разом избавит их от всех проблем. Причем не всегда эти женщины одиноки. Иногда у них под боком мирно посапывает свой личный муж породы «мужчина обыкновенный», вообще ни с какого ракурса не похожий на принца. Но муж для жизни, а принц – для мечты. Некоторые считают, что от мыслей о принце нужно срочно избавляться. Вот перестанет женщина быть «принцеждалкой», и все в ее жизни наладится. Однако я уверена, что из образа всемогущего мужчины можно и нужно извлечь пользу. Я часто наблюдаю ситуацию, в которой воображаемый «принц» - это облаченная в слова потребность, которая не реализуется самостоятельно. Это особенно очевидно заметно, если сравнить образы «принцев» у разных женщин. Одна мечтает о мужчине с высокой зарплатой, готовом заботиться о ее ребенке, отводить его в садик и забирать из садика, оставаться с ним, пока он болеет. Присмотришься к ней – а это женщина с высочайшей квалификацией, кандидат наук, вынужденная временно «простаивать» из-за того, что малыш требует внимания. Ей бы подумать в сторону возможности нанять няню, или наладить отношения с бабушкой ребенка. Глядишь, и обозначенная в «райдере» зарплата принца появилась бы в доме сама по себе. У другой женщины принц – это что-то вроде продюсера, человек, который поможет ей сделать шаг к известности и большим гонорарам. Активный, пробивной «продавец» человеческих талантов, который поможет ей, потенциальной звезде, засиять ярче всех. Ну и выясняется, что женщина-то эта одаренная, но слишком скромная, застенчивая, не умеющая формировать себе правильное окружение, позволяющее расти. И вместо того, чтобы сделать один маленький шажок – развить в себе эти качества, хочет перепоручить это вселенной (в образе идеального мужчины). У третьей и вовсе какой-то скромный принц вырисовывается. Ему для приобретения почетного звания вообще ничего не надо, только вывести даму, допустим, на отдых в Геленджик. А что мешает ей самой из огромного количества туров на любой вкус и кошелек присмотреть себе подходящий? Вот и получает, что «принц» – это не всегда недостижимый образ из сказки. Иногда этот принц – мы сами, наши собственные качества, которые в нас уже есть, но по каким-то причинам не могут позволить себе проявиться. То, до чего можно дотянуться рукой, сделать всего полшага и оказаться у цели. Но мешают традиционные представления о мужских и женских ролях, тревога, страхи. Часто «принц» - это вообще не про то, чтобы быть с кем-то (хотя часто возмущенные мужчины, да и женщины тоже, трактуют это именно так). А про то, чтобы быть кем-то… Поэтому ответ на вопрос: «что делать женщинам, которые ждут принца?» будет звучать не как «снизить планку». И не как «отказаться от мечты о принце, и мечтать о гражданине Пупкине из квартиры этажом выше». А как «посмотреть в сторону тех потребностей, которые закрывает воображаемый принц, и которые в реальной жизни остаются неудовлетворенными». Кстати, замечено, что когда уровень жизни женщины повышается, мечты реализовываются, и окружение ее в целом меняется, то и мужчин, похожих если не на принца, то на приличного джентльмена, вокруг становится больше. Но это скорее приятный бонус.Майя MajaНе принцев и принцесс не хватает, а мозгов и интуиции у многих))))NatalyВопрос о том, что лучше для женщины – расчетливо вложенные в правильных мужчин «лучшие годы», удачное замужество и карьера «счастливой жены и мамы» или стандартная схема образование – работа – личный успех, обсуждается уже давно. У каждой из схем есть свои сторонники и противники. Те, кто голосует за «традиционную модель», в которой молодая красавица поступает на полное обеспечение к солидному господину, имеют свои аргументы. Они справедливо считают, что далеко не каждая лошадь, которая работала больше всех, станет председателем колхоза. И активно приводят в пример случаи, когда какой-то женщине действительно повезло, и ворота красивой жизни распахнулись перед ней во всю ширь. Сторонники же второй модели справедливо замечают, что все это баснословное счастье и успешный успех базируются на очень зыбком фундаменте – доброй воле мужчины. Захочет хозяин жизни выделять финансирование своей юной подружке – все у нее будет. И полные пакеты подарков из фирменных магазинов, и дорогие автомобили, и путешествия, и бриллианты. Разгневается благодетель на то, что женщина потолстела, подурнела или просто надоела со временем – и сразу все отберет. Я вот тоже задумалась на этой дилеммой, над которой уже не один год бьются лучшие женские умы, и подумала: а зачем, собственно, выбирать? Почему эти два пути воспринимаются как противоположные, а их представительницы – как непримиримые враги? Почему предлагается или превратиться в аналог Калугиной из «Служебного романа» - женщину - «сухаря» без шансов на личную и половую жизнь, заезженную и несчастную? Или в легкомысленную девушку на содержании, без всяких потуг к любой интеллектуальной деятельности и выстраиванию собственной истории успеха? Я искренне не понимаю – чем наличие денег у женщины может помешать выстроить семейное счастье? Чем личный успех помешает встретить любимого мужчину и почему нельзя идти к этому успеху вместе? Зачем хватать недостойного? Более того, мне кажется, наличие у женщины собственных денег очень сильно стимулирует спутника соответствовать, а отсутствие их – расхолаживает. Единственное, что действительно может помешать женщине (и мужчине тоже, кстати), не только в личной жизни, но и в жизни вообще – это тяжелая работа, в которой не видно конца и края, и человек даже не знает, какого цвета сегодня было небо. Ну и страх эту работу завтра потерять. Мне кажется идеальной вот какая схема. Женщина получает образование и профессию, которая может ее кормить, давать уверенность и возможность как-то определить себя в обществе. В этом случае вопрос «лучших лет жизни» и «срочного замужа» ее уже не волнует, и ей не надо кидаться на первого попавшегося мужчину, а можно как раз спокойно выбирать достойного. А параллельно с этим неплохо бы создать себе возможность получать еще и пассивный доход. Потому что любимая работа это хорошо, но на всякий случай хочется иметь возможность и смены работы, и просто отдыха, да и старость свою неплохо бы обеспечить. А для этого необходимо сформировать начальный капитал, который станет отправной точкой для пассивного дохода. Именно тогда можно сказать, что ты свободный человек, который не зависит ни от мужа, ни от начальника.Борис Шумилов"Но муж для жизни, а принц – для мечты." - Слово мечта есть производное от слово мерцать (мираж; призрак), то есть то чего не может быть но видно.)))Nataly)))))""не" растите девочек как будущего прислугу, не вешайте на них своих своих младших детей. Это не их дети, это ваши дети!))))) ха-ха ха. мне стало просто интересно где могла взять братьев и сестричек женщина 1980 года рождения если уже с начала 90-х была жестокая тенденция ОДНА женщина ОДИН ребёнок и хватит плодить нищету родила сбрось спиногрыза бабушке :-Я у бабушки живу. Я у дедушки живу, Папа с мамой ходят в гости к нам. Стало модным одного Малыша иметь всего, И того подкинуть старикам. Припев: У меня сестрёнки нет, У меня братишки нет. Говорят, с детьми хлопот невпроворот. Что же будет на земле Через сто ближайших лет, Если мода на детей совсем пройдёт? Шоколада полный дом, Мармелада полный дом, Класть игрушки некуда давно. Чтобы я счастливым рос, Настоящий куплен пёс, Он, конечно, очень славный, но...ВИА Верасы - Я у Бабушки живу.....NatalyПрочитала крик души «счастливой жены и матери», которой, собственно, надоело, что никакого другого статуса у нее нет. Диплом только есть, но он много лет пылился на полке. А так – по специальности ни работала ни дня, занималась двумя детьми, с которыми получилась очень сложная ситуация, требующая круглосуточного присутствия. А профессия специфическая, без опыта там нечего ловить. И что теперь делать, спрашивается в задаче? Пытаться с 33 года встать на собственные ножки и пойти, или уже не мучиться и поставить на себе крест? Если начинать, то какую желаемую позицию указать в резюме взрослой женщине, которая раньше занималась только детьми? Какие указать достижения? - 10 лет материнского стажа? - вытерто 3565 носов? - сварено 2789 борщей? - сменено 765 подгузников? Кого это вообще все интересует и где в этом сама женщина? В Мэри Поппинс она не собирается, ей бы, наоборот свернуть весь этот детский сад к чертовой бабушке. И что делать?NatalyОчень часто приходится слышать, какое же огромное ярмо официальный брак для мужчины. И мужчины сами об этом активно говорят, распространяются, жалуются и избегают всеми силами брака. Но так ли это? А не женщине ли нужно больше бояться? 1. Бытовое рабство, Дада, мужчина просто работает. А женщина работает за пятерых. Это же классика жанра... и женщина это делать "обязана". И рожать, и работать, и выглядеть хорошо, и делать все это легко и с улыбкой. И быт полностью взять на себя. И это не просто так случается, считается, что это женская обязанность. Есть же такое устойчивое словосочетание. Быт - это женская обязанность, дети - женская обязанность. Прямо как воинская... только за это никаких бонусов и привилегий, наоборот. 2. Очень условная защищенность, Вроде бы в официальном браке хорошо то, что женщина защищена юридически. По факту это сильно не спасает. 3. Двойная нагрузка, Женщины, если вспомнить наших мам, например, всегда работают на двух работах. Одна в офисе или на заводе, а другая - дома. Ну знакомая же картина, как баба неопределенного возраста таранит огромные пакеты с едой по пути с работы домой, потом бегом детей из сада, еще и их рюкзаки с собой, уже в зубах, едва ли не буквально. А потом детей переодеть-умыть-покормить, еще уроки сделать, ужин приготовить, дома убраться, стирку запустить, посуду помыть, на завтра всем все собрать. Это не просто сходить на работу, а потом отдохнуть дома. И позиция патриархальных мужей "я же помогаю" она дает им ложное чувство, что все поровну. Надо не помогать, а делать наравне. То есть тоже садик-уроки-ужин-пылесос-стиралка, и никаких диван-телик-пивко. 4. А если вне патриархальности? В таком случае, как по мне, возможен успех. Если действительно все делать наравне. То есть и детей, и быт, и заработок, и право на отдых, жизнь, счастье. Безо всяких женских и мужских обязанностей. К счастью многие современные семьи приходят к этому, а дамы не стремятся лишь бы замуж за кого угодно. И уже понимают, что лучше быть одной и жить счастливо, чем страдать с доморощенным тираном в трико с вытянутыми коленками, обхаживать его только за то, что он мужского пола. Это, в свою очередь, стимулирует мужчин быть равными. 5. Почему это хороший процесс? Потому что, наконец-то, наши мужчины перестают быть бытовыми инвалидами и полуродителями. Это когда, вроде, ребенок от мужа, но как отец он особо и не участвует в жизни собственного ребенка. Потому это отлично, что дамы больше себя ценят, занимаются самореализацией, становятся самостоятельными и полноценными, улучшая качество собственной жизни. Это стимулирует мужчин стремиться, становиться полноценными и равными.Татьяна ТучакОни учили меня терпеть...Терпилы... Скоро ты будешь на их месте, ты готова после всего, что перенесла в молодости, когда растила ребенка, перенести все тоже, но уже в 60? Когда нет сил, когда достали болезни, когда давление, когда болят ноги и сердце? Нет? А бабушки прекрасно понимают, что воспитание ребенка ты повесишь на них, и не заметишь! Это будет само собой. Мама, мне на работу, он заболел - посиди с ним. Мама, мне надо строить личную жизнь, что тебе трудно побыть с ним вечер. Мама, у тебя не будет штуки перехватить до получки? И мама знает, не отдашь. Мама отведи его в садик, в школу, а мама уже еле на ногах стоит. Когда мама сама платит за подорожавшую квартиру, когда мама покупает продукты, но кто с этим считается? А сама ходит в обносках и во всем себе отказывает. Не верите? Посмотрите на женщин за 50 вокруг, а потом вспомните, что каждая вторая семья распадается. Поговорите с ними и вы поймете, почему они так ждут смерти.NatalyИнтернет пестрит статьями на тему «не хочу сидеть с внуками, и дочь/сын меня за это ненавидит». Почитав комментарии, оказывается, что любая нормальная бабушка должна падать в обморок от счастья, если ей вешают на шею внуков 24/7. А если она вдруг смеет завести личную жизнь в виде занятий танцами, йоги или боже упаси – мужчины, и по одной из вышеобозначенных причин периодически отказывается сидеть с внуками в добровольно-принудительном режиме по первому звонку, орды людей считают что «ну пусть тогда не удивляется, если потом окажется в доме престарелых». То есть для благополучной старости недостаточно дорастить детей до 30-летнего возраста? Нужно до такого же дорастить внуков… Продолжая отказываться от всего, чем на самом деле хочется заняться? И что тогда получается? Когда настанет та замечательная отдача, ради которой стоит принести в жертву свою свободу и мечты? Когда накроет деменция, и придут Альцгеймер с Паркинсоном под руку? И лёжа в памперсах, глотая супчики-пюре и через раз не узнавая/забывая детей и внуков человек вдруг понимает: «Вооот! Вот оно, наконец-то! Я старый и больной, но зато не одинокий». Главное в такой ситуации умереть побыстрее, потому что ухаживать за престарелым родственником больше чем пару-тройку лет мало кому будет в радость. Да и квартирку давно пора для внуков освобождать… Знаете, я большой и толстый противник того, чтобы рожать детей из-под палки, по указке. Это некрасиво по отношению к детям (за что им озлобленная, нелюбящая мать), это некрасиво по отношению к собственным начинаниям (для некоторых они как дети), это некрасиво по отношению к моей главной ценности – свободе, и это некрасиво по отношению к себе (на этом в принципе можно было бы остановиться). Для меня этих причин вполне достаточно, чтобы относиться к чайлдфри лояльно. Я – яростный противник запрета абортов, и готова всячески оборонять право женщин на свое тело, хотя и не одобряю подобную операцию, и считаю ее большой трагедией. Так что если кто-то предохраняется себе потихонечку и не рожает, он для меня видится аж в белом сиянии своей правоты. В силу своего жизненного опыта, я знаю, что цели людей редко бывают стабильными и устойчивыми на протяжении всей жизни. Я видела множество случаев, когда ярые карьеристы, достигнув, наконец, всех желаемых высот, покорив свой Эверест, вдруг бросали все, влюбившись в искусство. И шли играть в провинциальный театр, например, и были счастливы этим, как дети. Я видела, как женщины, всю молодость твердившие «семья и дети», вдруг брали такой разбег, что земля дрожала под их ногами. Ну и чего уж скрывать, я видела, как те, кто не хотел детей в 20-30 лет, очень хотели их ближе к 40 (но бывает и наоборот). Человеку вообще свойственно чего-то хотеть, достигать, ставить цели, понимать, что ошибся, расти, падать, идти, спотыкаться, блуждать в потемках своей жизни, переживать кризисы, обвинять других, обвинять себя, искать выход, мечтать, летать и залечивать крылья и производить еще массу действий, которые в своей совокупности и есть жизнь. Это вы будете делать что с детьми, что без, я вам прямо готова гарантийное письмо написать. И как вы верно уже отметили «подстраховок» в таком деле не бывает. Меня саму три раза подбросило на стуле, когда я прочла, что для некоторых дети это нечто вроде страховой компании «Подай воды». И я начинаю нервно чесаться, прочитав предложение рожать для демографии. Для меня есть одна причина рожать детей – любовь. Ее невозможно объяснить, под нее невозможно подвести доказательную базу, но она к счастью и не требует доказательств. Она живет вообще не в том органе, где доводы и доказательства. Она живет в сердце.NatalyСреди женщин старшего поколения вы наверняка встречали примеры ненужного бытового то ли героизма, то ли мазохизма. Когда уверенная в необходимости своей жертвы женщина, больная, уставшая упорно намывает полы и окна, или едет за трудовыми подвигами на дачу с артритом и гипертонией. А потом попадает в больницу на много дней, или вообще сваливается на руки родственникам. Многим знакомы ситуации, когда мать, «отдавшая ребенку все», «отказавшаяся от карьеры и личной жизни» предъявляет выросшему наследнику счет. Теперь она старенькая, одинокая, бедная и больная. Ей скучно и грустно, и нужно ее развлекать и забавлять, желательно тратить деньги на ее содержание, и оказывать ей психологическую помощь. Не все мамы, конечно, делают это нарочно. Но иногда именно так и получается. Есть женщины, которые упорно пытаются «отдать все» мужу. Они жертвуют ради него собственным личным пространством, хобби и интересами. Растворяются в нем, становятся тенью, даже если их не просят об этом. А потом с удивлением обнаруживают, что стали в тягость, что рядом с ними мало место, там липко и душно. И что она «потратила на него свои лучшие годы». А бывают и женщины, которые колоссальный ресурс отдают ради красоты, внешней привлекательности и одобрения окружающих. Они постоянно на диетах, большие деньги тратят на уход за собой и новую одежду, практически не слезают с каблуков, даже когда выходят на прогулку с младенцем. Но при этом часто чувствуют себя измотанными и уставшими. И окружающие относятся к ним настороженно – ведь они постоянно чувствуют напряженность «супер-леди» и их осуждающий взгляд, устремленный на тарелку с оливье. И презрение к обычным обычных размеров. Мне кажется, что одним из главных качеств женщины в наши дни является способность заботиться о себе и восстанавливать свой собственный ресурс самостоятельно. И исходить из того – что это твоя привилегия и обязанность, а не ждать этого от других: детей, восхищенных поклонников, мужчин. Это основа и база для благополучия не только самой женщины, но и ее близких. Хорошая мама – это мама, которая умеет отдыхать, делегировать и уделять время себе. А не загнанная лошадь, плетущаяся на последнем издыхании с тряпкой, у которой нет сил на сочувствие, разговоры по душам и обнимашки. Хорошая жена – это красивая, сильная, благополучная и хорошо одетая женщина, а не замордованная жизнью тетка, тащащая на своем горбу безработного лентяя. Привлекательная женщина – это улыбающаяся здоровая особа, готовая смеяться, болтать и танцевать. Даже если она повсюду появляется в джинсах и кроссовках, и у нее есть лишние пять килограммов. Мне кажется, в нашем мире было бы гораздо больше счастливых людей, если бы женщины помнили два правила. В самолете надевай маску сначала на себя, потом на ребенка. А в жизни очень важно сначала позаботиться о восстановлении своего ресурса, чтобы было что дать другим.NatalyИногда мне кажется, что миллионы российских женщин жестоко обманули, внушив им мысль, что семья должна держаться на их смирении и терпении, на «женской мудрости». Мамы и бабушки, выращенные в культе всеобщего терпения, передавали дочерям мысль: «Я терпела, и ты терпи». И эту мысль никто не подвергал критике. Терпеть предлагается в семье и на работе, дома и в гостях, даже наедине с самим собой человек пусть не бездельничает, а поупражняется в терпении. «Бог терпел, и нам велел». Некоторые женщины, которые всю жизнь прожили не так, как хотели, и никогда не были счастливы, даже хвастаются своим глупым терпением, как будто показывают боевые награды. - Я терплю мужа-алкоголика уже 20 лет! Все они одинаковые! - Это еще что! А я терплю побои и вынос вещей из дома уже 37 лет! Недавно вот отмечали! - Эх, вы, салаги! А я так вообще всю жизнь только и делаю, что терплю всякое... Может показаться даже, что терпеть – это особое самообладание, особый героизм и стойкость, умение жертвовать собой ради других. Но я уверена, что дискомфорт никогда не возникает в нашей жизни просто так. Природа не стала бы развивать сложную систему сигналов и оповещений, которые не дают никакой информации. Вид испорченной пищи, к примеру, нам отвратителен потому, что такая пища несет в себе опасность. Если ее съесть, можно сильно отравиться и долго болеть. Поэтому она для нас неприятно пахнет, неаппетитно выглядит, и если бы вы решили ее есть, то вам пришлось бы приложить немало усилий, чтобы перешагнуть природный барьер. Если погрузить руку в горячую ванну, то держать ее там будет невыносимо. Рецепторы будут кричать о том, что там – опасность, можно свариться. И да, это сопротивление можно преодолеть волевым усилием. Но чем это кончится? Ожогом? Также и моральная боль, и унижение, и обида, и нарушение границ заставляют нас чувствовать себя плохо. Если в семейной жизни (или на работе, или в «дружеской» компании, не важно) постоянно приходится терпеть, то это не просто так. Это значит, что нас там постоянно оскорбляют, унижают, морально варят в кипятке, или предлагают отведать протухших блюд, от которых нам станет плохо. Более того, даже если мы зажмем нос, закроем глаза, и быстро-быстро проглотим испорченное мясо, то на этом дело не закончится. Оно еще долго будет отравлять организм токсинами, лишать сил, вызывать тошноту и слабость, а если проделывать такой фокус регулярно, то можно сильно подорвать здоровье. Впрочем, так оно в жизни часто и бывает. Те чувства, которые подавили, не прожили, перетерпели, вылезают в виде хронических болезней, ранних инфарктов, подозрительных опухолей… Если человеку кажется, что ему плохо, невыносимо, его не уважают и с ним не считаются, на нем экономят и его обманывают – скорее всего, ему не кажется. И этот дискомфорт – знак, что пришло время что-то менять, исправлять, решать. А если исправить нельзя, договаривать не с кем, и ремонтировать поздно – то надо срочно убегать, уходить, не разрешая кормить себя испорченным. Все-таки, полезное терпение – это про стойкость в преодолении препятствий и готовность к трудностям. Про возможность отказать себе в малом ради большего. Пожертвовать минутным удовольствием ради здоровья. А вредное терпение – про привычку оставаться на месте, даже если понимаешь, что тебе там отчаянно плохо. Про подавление самых естественных инстинктов, вроде инстинкта самосохранения. Про убежденность, что так и нужно, так делают все. Я уверена, что вселенная мудра, и если бы ей было нужно, чтобы мы терпели, страдали и никуда не могли уйти, то мы родились бы грибами, а не женщинами! Семья не может держаться на постоянном терпении и «женской мудрости», как называют выученную беспомощность. А вот хронические заболевания, ощущение себя несчастной и слитая в унитаз жизнь – вполне могут.NatalyЯ 1965 года рождения( специально указываю год справочно) три года назад гуляя с собако йвстречаю одноклассницу, которая выгуливает ребёнка полутора лет в коляске. остановились поболтать спрашиваю :- внучку прогуливаешь? нет отвечает Ольга это наша с мужем единственная дочь вот такой поздний подарок судьбы нам бездетным прожившим в браке30 лет без всякой надежды на потомство. А вчера вообще сюрприз от которого у меня челюсть упала на асфальт. соседка 1968 года рождения незамужняя как бы вечно старая дева грымза и стерва с огромным животом( на сносях дамочка) спрашиваю, когда рожать? отвечает да уже пора через неделю "кесарить" будут..... вот такие теперь мамочки ждули смерти))))ирина Северова северова (гуляева)Жертвы жертвNatalyНаписала что-то вроде «лучше никаких отношений, чем плохие отношения, в которых тебя только унижают и третируют». Это такая универсальная истина для обоих полов, вроде как «небо голубое, трава зеленая, снег белый». Но женщинам иногда приходится напоминать, такое уж у нас воспитание. Вообще не думала, что кто-то бросится спорить с очевидным. Но такой человек нашелся. - Это вы неправду пишете! – начал увещевать меня какой-то гражданин. – Плохие отношения тоже для женщины ценны и важны, и она будет за них цепляться. Плохие отношения лучше, чем никаких, не дурите людям голову. Тут я насторожилась, бутерброд отложила, поясните, говорю, свою позицию. А он и рад стараться. - Во-первых, - пишет,- без мужчины после определенного возраста просто неприлично. То есть если кто-то узнает, что его нет, начнутся косые взгляды, разговоры. Без мужчины стыдно перед подругами, а если есть хоть какой-то, его можно гордо предъявить. - Во-вторых, - продолжает, - даже от самого незаинтересованного партнера на душе все равно теплее. Вот это тепло, оно куда важнее женщинам, в силу их особой физиологии, а мужик - он как одинокий волк, он может без семьи, без детей и без вас тоже может. Поэтому, даже вам достался партнер «не очень», внешне или внутренне, лучше терпите, дамы, а не рвитесь на волю. Ради этого самого тепла. - Ну и третье, вишенка на торте, это, конечно, женское здоровье. Какое женское здоровье без мужика? Тут уж волей-неволей приходится терпеть… Я все это прочитала еще раз, проанализировала… Что-то знакомое прямо есть в этом описании. - Погодите-ка, - пишу, - гражданин! - Вы утверждаете, что вы – таинственный предмет, без которого после определенного возраста нельзя показаться в обществе - Вы считаете, что вас должны терпеть ради тепла, даже если вы выглядите откровенно плохо - Вы очень полезны для женского здоровья. Я знаю только один предмет, который сочетает в себе все эти характеристики. Вы случайно не трусы с начесом?NatalyНедавно предстал пред мои ясны очи некий райдер идеальной женщины, согласно требованиям российских мужчин. Представители сильной половины человечества, проживающих на 1/6 части суши, вволю нафантазировались, принимая участие в опросе "Идеальная женщина". Мужчины вовсю старались, дабы облагородить собирательный образ женского идеала, так что дама вышла огого! с конкретикой, которая так люба нашим мужчинам: НЕполная, Нехудая, НЕленивая, НЕвысокая, НЕнизкая. Особый акцент уделялся глазам бюсту - нечто между 2 и 3 размером, при этом с осиной талией и полными бедрами. Если бы данные мечтатели не прогуливали биологию в 9 классе, то знали бы, что женщина с подобными физическими параметрами - настоящий единорог, фактически генетическая лотерея. Также не обошли вниманием и богатый внутренний мир избранницы: высшее образование обязательно, а также способность к постоянному саморазвитию и обрастанию полезными навыками аки кит ракушками. Женщина должна быть физически красивой, на худой конец симпатичной, ухоженной, но при этом щедрой и самостоятельной, деньги у мужа на ухоженность не просить, она же НЕмеркантильная. Очень важно физическое здоровье, никаких болячек, таблеток и измерителей давления. Идеальная женщина должна быть девственной жрицей любви, все уметь в постели, не быть ханжой и зажигаться лишь от вскользь брошенного плотоядного взгляда ее мужчины. При этом быть способной к самоограничению и свои любвеобильные сверхспособности распространять лишь на своего партнера. Важное качество - быть "мудрой женой" и закрывать глаза на невинные шалости мужа на стороне. К профессиональной сфере идеальной женщины тоже имеется ряд претензий: НЕ маникюрша, НЕ уборщица, НЕ массажистка, НЕ бариста, Не секретарша, НЕ продавщица. Чтобы с хорошим окладом и временем на семью, так как один финансово мужчина это все добро не вытянет. Вот такой у нас, точнее у них, получился собирательный образ идеальной женщины. Но дорогое Мироздание сурово и несправедливо - без идеальной женщины рядом мужчина начинает тускнеть, болеть и покрываться мхом. Глядя вокруг и анализируя суровую мужскую действительность, пришла к выводу, что без стимуляции со стороны щедрой девственницы с опытом гетеры мужчины впадают в уныние и забивают на свой внешний и внутренний богатый мир по полной программе. Но самое интересное, как-то скромно обошли стороной наши ни разу не меркантильные джентльмены личностные качества идеальной женщины, как будто и не нужна в их идеальном мире женская доброта и нежность, главное, чтоб разрез глаз соответствовал да зарплата, хотя везде только и делают что поднимают вой на болотах, тоскуя о сказочной стране Какраньшии, а то современные женщины совсем испортились и стали недобрыми на вкус. Прочитав эти ванильные мужские мечты, задумалась, а готовы ли сами мужчины соответствовать тем параметрам, которые навешивают на женщину в пылу своей разгулявшейся фантазии? Много ли вокруг мужчин, соответствующих ими же выбранными пунктами претензий к идеальной женщине? Неполных, с ростом от 176 до 186, без пивного живота, симпатичных, с атлетическим телосложением и кубиками пресса, широкоплечих, очки допускаются, жоп@ - нет. Не ленивых и не меркантильных, с чувством юмора, высоким интеллектом и щедро распахнутым кошельком. На хорошей должности, с большой з/п, но чтоб хватало времени на детей и жену. В постели неутомимый изобретательный бох, но верный, при этом способный закрывать глаза на невинные шалости жены на стороне. Мудрый, терпеливый, понимающий, готовый всегда выслушать. То бишь, всепрощающий "мудрый муж". Исключены профессии: продавец-консультант, уборщик, медбрат, дворник, менеджер чего-то там, учитель, и вообще исключены все низкооплачиваемые профессии. Идеальный мужчина должен зарабатывать много, но при этом уделять время семье в достаточном количестве, занимая должность руководителя минимум среднего звена либо быть владельцем доходного бизнеса. Ведь озвучивать претензии к женщине имеет смысл только тогда, когда сам соответствуешь выставленному райдеру. В противном случае получается как в анекдоте "а я у мамы Игорек".Наум Наумов""""""""""""""Всем доброго дня! С Вами Надежда Фарно, автор блога - практикующий таролог, эзотерик и нумеролог. В своем блоге я делюсь знаниями и помогаю всем желающим."""""""""""" Ну вот, практикующий таролог нумеролог, зарабатывает на невежестве современных девок, засирая им мозги ложными верованиями, догмами и стереотипами. А с другой стороны, если тупые, невежественные дуры сами хотят быть обманутыми, чего же на них не заработать напустив эзотерики?!NatalyБольшая беда многих женщин состоит в том, что они сами не знают, чего хотят. Привычка распознавать собственные желания у них не развита. И задумываться над собственными потребностями их никто особенно не учил. Кто виноват? Общение с детьми в наши дни часто строится по принципу «мама лучше знает». Это касается не только каких-то сложных вопросов, с которыми детский мозг так просто не разберется. Но и самых простых: надевать ли шапку, что есть на завтрак, когда ложиться спать и когда вставать. Мамы (и папы, и бабушки) предпочитают решать это за нас, и только самые терпеливые позволяют детям исследовать окружающую среду самостоятельно. В школе ситуация если и меняется, то в худшую сторону. Потому что из рук нетерпеливых родителей мы попадаем в руки нетерпеливых авторитарных учителей, у которых тоже слишком мало времени и слишком много дел для того, чтобы работать с каждым индивидуально. В школе больше всего ценятся послушные дети. Из этих чудесных тихих детей, никому не доставляющих хлопот, потом вырастают послушные взрослые, вообще не различающие собственных целей, задач и желаний, а подменяющих любым доступным суррогатом. Например, желаниями близкого человека, желаниями большинства и беспокойством о том «что люди скажут». И вот женщина обнаруживает, что большую часть своего дня она тратит на других. А тех жалких минут, которые остались на себя, не хватает даже на то, чтобы сварить кофе. Иногда бывает и другой вариант. Амбициозная «хорошая девочка» - отличница кладет жизнь на создание эдакой «стены почета», состоящей из кубков, дипломов и грамот. А сама страдает от усталости, бессонницы и приступов апатии – ведь свои собственные желания и мечты она подменила шоколадными медалями. Как понять, что это происходит с тобой? Симптомов у этой беды несколько. Как правило, человек, не имеющий собственных желаний, быстро берется окружающими в оборот, и становится всем должен. Друзья, коллеги и члены семьи привыкают к тому, что он все везет на себе, и радостно пользуются, практически ничего не отдавая взамен. Вслед за этим приходит истощение, усталость. В неудачном высасывающем энергию браке многие женщины буквально физически тают. Кроме того, человек, не имеющий собственных желаний, становится мягоньким, податливым, внушаемым. Им очень легко манипулировать, используя чувство долга или чувство вины, требуя благодарности за прошлые заслуги или нажимая на жалость. Если женщина чувствует, что она вечно недотягивает до идеала, вечно перед кем-то виновата – скорее всего, это оно. С другой стороны, такой человек привык чересчур обращать внимание на моду, сплетни и чужое мнение. Он как будто ищет глазами невидимого учителя, который подтвердит: то, что ты делаешь, правильно. Причем чаще всего человечеству наплевать на страдальца, и неодобрительный взгляд общественности существует только в его голове. Тревожность, апатия, вялость и постоянная нехватка личного времени и пространства дополняют картину. Что делать? Что делать, поняв, что тебя в твоей жизни осталось совсем немного? Как вернуть себе право на желания, собственным мечтам придать силу и высоту, а жизни – вкус? Для начала отказать наглому коллеге, который решил взять да и перебросить на тебя большую часть работы. Потом – приучить-таки домашних мыть за собой посуду, а не оставлять в мойке сюрпризы для мамы. А в итоге вообще начать выбрасывать из жизни все, что жрет больше энергии, чем дает. Это касается и работы, на которой вечный стресс, а денег, получаемых от которой едва хватает на выживание. И отношений, в которые, чтобы они продолжались, надо вкладывать, вкладывать и вкладывать. И дружбы, которая существует только пока ты удобна и выгодна… Кстати, хочу заметить, что смысл этих действий вовсе не в том, чтобы стать бесчувственным эгоистом, манипулятором и социопатом. А чтобы четко различать, где я и мои потребности, а где навязанные мне миром запросы, тратить энергию на реализацию которых не очень-то и хотелось. Не в том, чтобы игнорировать желания близкого, а чтобы понимать, были ли это его желания, или твои.Наум НаумовНу это тоже демагогия. Собственные желания, это миф. Все собственные желания навязаны из вне. Человек не способен генерировать собственные желания, человек может только позаимствовать желания у кого-то.Nataly))) опять смешишь меня Наумчик? хочешь сказать что базовые потребности типа жрать срать рзмножаться у человечка есть как у любой животинки этой планеты, а вот желаний/хочушек нет от слова совсем)))) уже совсем большая и умею хорошо: На пол прыгать с табуретки и садиться на горшок. Я уже совсем не детка, куклам суп могу варить, Только мне не разрешают слово "жопа" говорить. Стало с бабушкою плохо как сказала я при ней, Назвала меня дурёхой, а сама то не умней. А родители сказали:"Как же так, с каких же лет? " А родители сказали, что такого слова нет. Я у зеркала стояла может час, а может два. Даже ноги загудели, заболела голова. Вижу чётко, вижу ясно, ну какой же тут секрет. Ведь такого не бывает – жопа есть, а слова нет.Наум Наумов""""""""""" а вот желаний/хочушек нет от слова совсем)))) """""""""" Нет. Желаний и хотелок у человека полно. Я говорю, что нет своих хотелок, созданных самим человеком, все хотелки привнесены в голову человека из вне.Natalyкем и когда привносится желание сожрать сладкое а не соленое попить чайку кружечку а не коньячка чашечку , завалится в койку с Васькой гармонистом а не с Петькой трактористом?Наум НаумовВсе эти желания привносятся социумом, влияние биологии незначительно и подавляется давлением социума. Чего вдруг, девки стали мечтать выйти замуж за олигархов, зная, что жизнь с олигархом не сахар и в постели тракторист получше будет? А помнишь, при коммунизме, девочки вдруг стали мечтать о валютной проституции, а мальчики захотели стать бандитами? Откуда такие массовые мечтания в народе?Анжела Дацкоа я свою дочку растила по первому варианту, где выросла умница и красавица, со своими амбициями и современными взглядами на жизнь.NatalyПоследнее время все чаще в комментариях стали появляться граждане, любящие порассуждать о женской фертильности. Мол, мужчина-то и 80 лет может стать отцом. А у женщины годам к 40-45 репродуктивная функция угасает. Поэтому мы и выбираем молодых, извините, дамы. Иногда это мягко так говорят. С жалеющей интонацией. Мол, лети, стрекоза, но помни, что бабий век – короток. Иногда в более жестких выражениях. Тогда в описании появляется и последний вагон, и одинокая старость, и кошки мои любимые. И все они привязаны, как вы понимаете, к репродуктивной функции. Но чаще всего возможность зачатия преподносится как своего рода признак превосходства. Мол, пока я могу иметь детей, я вечно молодой, вечно пья… интересный женщинам. И вот знаете, какое интересное дело получается. С самого детства женщинам твердят, что от их репродуктивной функции одни проблемы. - Ты главное раньше времени не забеременей! – стращают девочку мать и отец. Тебе еще в институт поступать. Профессию получать! - Мне сейчас ребенок не нужен! – заявляет молодой ухажер трепетной студентки. - Так что ты как-нибудь эту проблему реши. И не важно, речь идет о контрацепции или о прерывании беременности. Но всем очевидно, что это ее, женская зона ответственности. - Мы сейчас не потянем еще одного… - стыдливо прячет глаза законный муж при возникновении «проблемы». И женщине эту «проблему» предстоит решать. Как-то причудливо у нас сочетаются сразу два мнения. С одной стороны в обществе есть очень выпуклые установки, что дети нужны именно женщинам, а мужчинам они не нужны от слова совсем. Особенно после расставания. Особенно чужие. А с другой стороны, что фертильность – это очень большая, большая-пребольшая ценность, буквально альфа и омега, на которой держится женская привлекательность и вообще все женское счастье. И отсутствие менструаций стоит воспринимать как трагедию, словно бы действие происходит в восточном гареме, где чем больше ты нарожаешь наследников, тем лучше. Как вы думаете, почему пока женщина находится в репродуктивном возрасте, ее фертильность особо никому и не нужна, от нее требуется обратное – эту фертильность всячески подавлять так, как обществу и партнеру удобно. А когда эта функция естественным образом угасает, то ей же начинают женщину стыдить. Что это за лицемерие такое?Natalyпо первому варианту растить дочек в 90-е было уже безумием. я своей всегда твердила:- Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда, подтверждая это своими пятью замужествами. НАгреметься кастрюльками и подтереть сопли с жоп не велика наука мытьё унитазов и стирание пылюки со шкафов стоят дешево лозунг наших бабушек выйти замуж не напасть, как бы за этим мужем не пропасть актуален и в прошлом веке и сейчас , как никогда)))по этому деточка крошечка шевели булками тебе нужно всё успеть к 22 годам и высшее образование, заточенное под востребованную обществом профессию и иностранный язык (английский бы выучила только за то, что ехать куда нибудь нужно) и водительское удостоверение с хорошими на выками вождения автомобиля и это толькомаленькая база для трамплина с которого ты начнешь дальнейшие прыжки и полет самостоятельной жизни))))))ГусЕнаНе, ну нумеролог и хренолог обязана сначала разрушить жизнь потенциальных клиентов, а потом за их деньги лечить их всю жизнь. Что за бред -или образованная или прислуга. Мои девочки получили образование и являются прекрасными женами. И одна уже мама -добрая и хорошая. Создавать уют и заниматься малышом-это счастье. И пусть чокнутые охренологи твердят, что это " дыгродацыя" и скушно. Что может быть слаще маленьких розовых пяточек и первый шажок. Первый зубик и милая улыбашка разве сравниться с пусть даже идеальной сводной ведомостью? А гуление с окуенным дизайом сортира? Настоящее счастье-это семья и дети. Очень много зависит от женщины. " Умей быть небитой"- мудрость. Развестись, что доказать что? Что ты дуратупая? Что осиротила ребенка и теперь занимаешься лохотроном? Ну ну...Комментировать
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