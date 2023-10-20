Российский флагман Lada Vesta SW Cross был замечен на дорожных испытаниях в Китае: его уже показали на фото

Довольно неожиданной новостью поделилось издание «Китайские автомобили». Дело в том, что в социальных сетях Китая были замечены изображения Lada Vesta SW Cross 2024, полученные с тестовых заездов, которые проводились на дорогах общего пользования в Поднебесной.
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