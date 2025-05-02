НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Воронежские новости

1 подписчик

На аллее Славы в Воронеже зацвели кусты сирени

На аллее Славы в Воронеже зацвели кусты сирени

Около 80 кустов местной селекции были посажены на аллее в ходе общегородского субботника. Кустарники различных сортов впечатляют разнообразием оттенков цветков – от традиционных фиолетовых и белых до ярких красных, оранжевых, розовых и голубых.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх