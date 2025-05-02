На аллее Славы в Воронеже зацвели кусты сирени

Около 80 кустов местной селекции были посажены на аллее в ходе общегородского субботника. Кустарники различных сортов впечатляют разнообразием оттенков цветков – от традиционных фиолетовых и белых до ярких красных, оранжевых, розовых и голубых.
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