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Французские ученые раскрыли секрет обнаружения "спящих" бактерий листериоза

Французские ученые раскрыли секрет обнаружения "спящих" бактерий листериоза

Ученые INRAE из Франции нашли способ выявления "спящих" бактерий листериоза Listeria monocytogenes, представляющих скрытую угрозу для пищевой промышленности и больниц, разработав антитела для обнаружения в состоянии гибернации.

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