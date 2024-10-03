Французские ученые раскрыли секрет обнаружения "спящих" бактерий листериоза

Ученые INRAE из Франции нашли способ выявления "спящих" бактерий листериоза Listeria monocytogenes, представляющих скрытую угрозу для пищевой промышленности и больниц, разработав антитела для обнаружения в состоянии гибернации.
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