Русская весна

115 069 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Ибанутая, что с нее взять.«5 лет ада»: сест...
  • сергей зимин
    ОбкуренныеПойдут в наступле...
  • Виктор Шиховцев
    Видимо, вмешательство было действительно беспрецедентным, раз ЕдРо, за которое ни один из моих знакомых не голосовал,...Матвиенко рассказ...

Саакашвили: «Северный поток — 2» полезен для Украины

Саакашвили: «Северный поток — 2» полезен для Украины

В долгосрочной перспективе газопровод «Северный поток — 2» может стать полезным для Киева, такое мнение в беседе с польским порталом Energetyka24 выразил глава исполкома Национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх