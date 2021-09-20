Саакашвили: «Северный поток — 2» полезен для Украины

В долгосрочной перспективе газопровод «Северный поток — 2» может стать полезным для Киева, такое мнение в беседе с польским порталом Energetyka24 выразил глава исполкома Национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
В долгосрочной перспективе газопровод «Северный поток — 2» может стать полезным для Киева, такое мнение в беседе с польским порталом Energetyka24 выразил глава исполкома Национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
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