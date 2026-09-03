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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Роман с гинекологом любовницы и скандал на похоронах: Какие любовные страсти кипели в жизни Влада Листьева

Шоу-бизнес: Роман с гинекологом любовницы и скандал на похоронах: Какие любовные страсти кипели в жизни Влада Листьева

Телеведущего Влада Листьева в 90-е знала вся страна. «Взгляд», «Поле чудес», «Тема», «Час пик» — его передачи смотрели миллионы.

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