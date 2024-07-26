Подполье: российская армия поразила склад ВСУ в Краматорске с дальнобойными ракетами

Также могла быть уничтожена одна установка РСЗО HIMARS Был нанесен удар по складу украинской армии в Краматорске ДНР, где в том числе находились дальнобойные ракеты, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.
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