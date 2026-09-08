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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Демидова: «Иван станет одним из топовых хоккеистов в НХЛ в течение следующих лет. У него очень светлое будущее»

Дэн Мильштейн , агент нападающего «Монреаля» Ивана Демидова , поделился мыслями о потенциале 20-летнего форварда.

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