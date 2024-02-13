Женщина превратила своего домашнего хомяка в танцора на пилоне

Британка заплатила таксидермисту 175 фунтов стерлингов (200 долларов США) за то, чтобы тот превратил ее мертвого домашнего хомяка в грызуна, танцующего на шесте, одетого в ярко-розовые стринги, держащегося за шест для стриптиза и окруженного деньгами.