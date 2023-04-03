ТАСС: Фигурист Костомаров пошел на поправку и просит врачей отпустить его домой

Спортсмен, которому ампутировали пальцы левой руки, пока остается в отделении реанимации, ему регулярно делают перевязкиСостояние олимпийского чемпиона, фигуриста Романа Костомарова остается стабильным, но о переводе из реанимации речь пока не идет.
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