Daily Storm

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ТАСС: Фигурист Костомаров пошел на поправку и просит врачей отпустить его домой

ТАСС: Фигурист Костомаров пошел на поправку и просит врачей отпустить его домой

Спортсмен, которому ампутировали пальцы левой руки, пока остается в отделении реанимации, ему регулярно делают перевязкиСостояние олимпийского чемпиона, фигуриста Романа Костомарова остается стабильным, но о переводе из реанимации речь пока не идет.

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