ТАСС: Фигурист Костомаров пошел на поправку и просит врачей отпустить его домой

Спортсмен, которому ампутировали пальцы левой руки, пока остается в отделении реанимации, ему регулярно делают перевязкиСостояние олимпийского чемпиона, фигуриста Романа Костомарова остается стабильным, но о переводе из реанимации речь пока не идет.