Происшествия

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В Красноярске подозреваемой в убийстве и покушении на убийство избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

В Красноярске подозреваемой в убийстве и покушении на убийство избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Следственными органами СК России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 19-летней жительницы города Красноярска.

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