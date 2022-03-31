Аргументы недели

97 845 подписчиков

Москва-Анкара: кто кошка и кто мышка?

Москва-Анкара: кто кошка и кто мышка?

Последний раунд российско-украинских переговоров и последующие за ним, непонятые многими, заявления прозвучали на гостеприимной солнечной турецкой земле явно не случайно.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх