Вице-президенту Ирана отказали во въезде на конференцию МАГАТЭ в Австрии

Вице-президенту Ирана по ядерным вопросам и главе Организации по атомной энергии Ирана Мохаммеду Эслами было отказано во въезде в Австрию для участия в Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене.
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