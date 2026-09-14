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Вице-президенту Ирана отказали во въезде на конференцию МАГАТЭ в Австрии

Вице-президенту Ирана отказали во въезде на конференцию МАГАТЭ в Австрии

Вице-президенту Ирана по ядерным вопросам и главе Организации по атомной энергии Ирана Мохаммеду Эслами было отказано во въезде в Австрию для участия в Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене.

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