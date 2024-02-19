19 февраля в Архангельске ожидается небольшое потепление

Температура воздуха в столице Поморья сегодня будет колебаться в пределах от -5 до - 8 градусовТемпература воздуха в столице Поморья сегодня будет колебаться в пределах от -5 до - 8 градусовСиноптики обещают западный и юго-западный ветер 3-4 метра в секунду.