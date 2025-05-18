🌿 Уже в сегодня, 18 мая, состоится традиционный, ежемесячный молебен в нижнем пределе соборного храма святителя Феофана Затворника.
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🌿 Уже в сегодня, 18 мая, состоится традиционный, ежемесячный молебен в нижнем пределе соборного храма святителя Феофана Затворника.