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Евгений Поддубный: Евросоюз берет курс на эскалацию Арктики

Евгений Поддубный: Евросоюз берет курс на эскалацию Арктики

Из-за действий противников России в Арктике усиливается напряженность, к возможным угрозам готовы Минобороны РФ и руководство арктических регионов, рассказал военный корреспондент ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

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