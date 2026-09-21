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Татар-информ

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Воздушная тревога в Казани: прозвучали сирены во время ракетной опасности

Воздушная тревога в Казани: прозвучали сирены во время ракетной опасности

В Казани прозвучали сирены в связи с воздушной тревогой, объявленной во время действия режимов ракетной и беспилотной опасности.

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