Паника в Конгрессе США: самолетов не хватает! Вот не раз уже говаривали, что воевать циферками — это противника веселить по полной программе.
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