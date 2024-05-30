"Положила глаз на остров Готланд": Американский госдеп готовит провокацию против России

Шведов убеждают в том, что Россия "положила глаз на остров Голанд". Готовится провокация.В том, что Россия "положила глаз на остров Готланд" для установления контроля над Балтийским морем, шведов убеждает главнокомандующий ВС Швеции М.
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