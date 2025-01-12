20 примеров самого нелепого и смешного дизайна ванной комнаты

Кажется, владельцы этих ванных комнат зашли слишком далеко, когда занимались ремонтом. Ведь некоторые из них получились настолько ужасными, что даже общественный туалет на их фоне выглядит лучше… Нет, мы не шутим.
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