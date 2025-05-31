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"Партия позорного мира" больше не прячется — депутат Затулин сдал всех

"Партия позорного мира" больше не прячется — депутат Затулин сдал всех

Царьград Коллаж Царьграда Так называемая "партия позорного мира", толкающая Россию к возврату к "старым добрым временам", наконец проявила себя во всей красе, предпринимая очевидные кульбиты, чтобы добиться своего исподтишка.

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Комментарии
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Евгений МакЛауд
а в какой партии  затулин?? А в ПЕДРО, Сегодня вся мразь продажная в партии предай Россию.
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48 мин.
Роман
При следующих выборах срочно отменть положение о так называемых партийных списках,из которых в думу пролазят представители 5-ой колонны,коррупционеры,члены диаспоры(ОПГ) и прочие прозападные элименты никакого оношения к выбору народа не имеющие!!!И чем скорее президент это поймет,тем лучше для страны...Тем более он сам говорил,что в новой политической элите должна быть представлена лучшая из лучших часть участников СВО...
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10 мин.
Валерий Мязин
Сколько ещё диверсантов сидит в правительстве и во власти, по всей России.
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