"Партия позорного мира" больше не прячется — депутат Затулин сдал всех

а в какой партии затулин?? А в ПЕДРО, Сегодня вся мразь продажная в партии предай Россию.

Роман

При следующих выборах срочно отменть положение о так называемых партийных списках,из которых в думу пролазят представители 5-ой колонны,коррупционеры,члены диаспоры(ОПГ) и прочие прозападные элименты никакого оношения к выбору народа не имеющие!!!И чем скорее президент это поймет,тем лучше для страны...Тем более он сам говорил,что в новой политической элите должна быть представлена лучшая из лучших часть участников СВО...