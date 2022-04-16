Popcaketv

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RM из BTS обратился к хейтерам

RM из BTS обратился к хейтерам

На протяжении многих лет BTS сталкивались с хейтерами. С самого дебюта неадекватные слушатели преследовали их, писали гневные комментарии и всячески критиковали парней.

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