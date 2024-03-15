Севастопольцы могут выиграть призы в викторине к 10-летию «Русской весны»

Жители Севастополя могут выиграть квартиры, автомобили или смартфоны с 15 по 17 марта! Для этого нужно принять участие в викторине, посвященной Русской весне, рядом с каждым избирательным участком и правильно ответьте на все вопросы, чтобы получить шанс стать одним из победителей! Организаторы викторины объявят победителей в эфире телеканала СТВ 15, 16 и 18 марта в 19:00! Цель викторины — патриотическое просвещение, формирование ответственного отношения к новейшей истории России и к истории нашей малой Родины.