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Владимирские новости

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Главные новости Владимира и Владимирской области 30 марта

Главные новости Владимира и Владимирской области 30 марта

Главные новости Владимирской области за 30 марта 2025 года. Посмотрите, что вы могли упустить.1. Закрыть дефицит рабочей силы во Владимирской области запланировали с помощью кадров из Америки и Европы Во Владимирской области была запущена программа переселения высококвалифицированных кадров в РФ.

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