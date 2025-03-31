Главные новости Владимира и Владимирской области 30 марта

Главные новости Владимирской области за 30 марта 2025 года. Посмотрите, что вы могли упустить.1. Закрыть дефицит рабочей силы во Владимирской области запланировали с помощью кадров из Америки и Европы Во Владимирской области была запущена программа переселения высококвалифицированных кадров в РФ.