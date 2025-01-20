Дуй сюда: рейд «нетрезвый водитель» проходит на дорогах Братска

20 января в Братске и районе водителей проверяют на состояние опьянения. В ведомстве отметили, что управление автомобилем в состоянии опьянения является одной из основных причин трагических дорожно-транспортных происшествий.
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