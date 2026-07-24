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SPLETNIK

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"Ждёт громкий публичный расход". В сети обсуждают развод экс-жены миллиардера Аркадия Ротенберга со вторым мужем

"Ждёт громкий публичный расход". В сети обсуждают развод экс-жены миллиардера Аркадия Ротенберга со вторым мужем

В сети обсуждают развод бывшей жены миллиардера Аркадия Ротенберга Натальи со вторым мужем — армянским политиком Тиграном Арзаканцяном, которого ранее она обвинила в домашнем насилии.

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