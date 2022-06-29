Курсанты снайперы Восточного военного округа отрабатывают способы поражения целей на максимальных дистанциях

Курсанты снайперы Восточного военного округа отрабатывают способы поражения целей на максимальных дистанциях

В ходе тренировок снайперы выполняют боевые стрельбы из крупнокалиберных винтовок АСВК «Корд». .

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