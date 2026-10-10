Джейлен Браун об Энтони Эдвардсе: «Adidas пора снабжать моего мальчика презервативами!»

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В сентябре лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс посмеялся над залысинами звезд «Филадельфии» Леброна Джеймса и Джейлена Брауна в видео, которое было частью рекламной кампании его новых именных кроссовок.