«Время метрополий истекло». Медведев написал статью о неоколониализме Запада и новом миропорядке. Каким он его видит?

Медведев: миру необходимо окончательно избавиться от наследия колониализма Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал статью под названием «Время метрополий истекло», в которой заявил о необходимости окончательного избавления от наследия колониальной системы для человечества.
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