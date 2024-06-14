«Время метрополий истекло». Медведев написал статью о неоколониализме Запада и новом миропорядке. Каким он его видит?

ВМ

Владимир Моргунов

ОН НЕ МОГ НЕ КРАСТЬ (12 СТУЛЬЕВ). ТАК И ЗАПАД-ВЕКАМИ ЖИВЕТ ГРАБЕЖОМ ..ВОТ ТОСКА ИХ И ОДОЛЕВАЕТ, А ЕЩЕ ТОСКЛИВЕЕ-ВВП ИХ НИЧУТЬ НЕ БОИТСЯ-ВОТ ГЛАВНАЯ БЕДА ЗАПАДА !!!