Бывший старший советник Пентагона, полковник Соединенных Штатов Америки Дуглас Макгрегор написал в социальной сети X, что большая часть генералов и офицеров главы киевского режима Владимира Зеленского крайне негативно к нему относятся.
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