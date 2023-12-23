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Макгрегор заявил, что большинство генералов Зеленского его ненавидят

Макгрегор заявил, что большинство генералов Зеленского его ненавидят

Бывший старший советник Пентагона, полковник Соединенных Штатов Америки Дуглас Макгрегор написал в социальной сети X, что большая часть генералов и офицеров главы киевского режима Владимира Зеленского крайне негативно к нему относятся.

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