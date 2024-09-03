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12 простейших вопросов из области школьных знаний, на которые практически никто не может ответить

12 простейших вопросов из области школьных знаний, на которые практически никто не может ответить

Докажите, насколько хорошо вы не знаете то, что у каждого советского школьника от зубов отскакивало, аки кулак хулигана-старшеклассника! фото: мультфильм «Вовка в Тридевятом царстве» (1965)Страшную весть принесли мы в ваш ум, читатель: 1 сентября не за горами и даже не за долами! И если вы думаете, что звонок только для учителя и школьников, а вы на этих галерах свое давно оттрубили, то ошибаетесь! Причем не только в этом вопросе.

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