12 простейших вопросов из области школьных знаний, на которые практически никто не может ответить

Докажите, насколько хорошо вы не знаете то, что у каждого советского школьника от зубов отскакивало, аки кулак хулигана-старшеклассника! фото: мультфильм «Вовка в Тридевятом царстве» (1965)Страшную весть принесли мы в ваш ум, читатель: 1 сентября не за горами и даже не за долами! И если вы думаете, что звонок только для учителя и школьников, а вы на этих галерах свое давно оттрубили, то ошибаетесь! Причем не только в этом вопросе.