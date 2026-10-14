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Кличко с трибуны Рады обвинил Зеленского во лжи и воровстве денег на защиту Киева

Кличко с трибуны Рады обвинил Зеленского во лжи и воровстве денег на защиту Киева

Мэр Киева Виталий Кличко 14 октября прямо с трибуны Верховной рады обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского во лжи и воровстве миллиардов на защиту украинской столицы и расположенные на ее территории объекты энергетики.

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