В Госдуме предложили запретить продажу необходимых для нарушения закона предметов

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев разработал законопроект, который предлагает внести поправки в КоАП, запрещающие продажу предметов, необходимых для нарушения закона.
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