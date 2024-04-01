На фоне поражений и повсеместного отступления украинских войск, Европа становится все откровеннее. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в открытую заявляет, что страны Европы не могут позволить России победить в украинском конфликте.
Хамство и банкноты: как Украина портит свои отношения с Европой
Комментарии
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Юрий Золотарев
Армия, Флот и Космические войска - вот наилучшие "аргументы" России! Народ - за. Либерастов - в МИНУС!!! Гей-ропа не захотела по-людски - пусть получает "по-российски"!
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8 час.
Гарибян Сусанна
Ну-ну, вводите принудительный тру, изымайте землю у владельцев, создавайте гетто для не согласных, опыт у вас есть. Только не забывайте чем это для вас закончилось в прошлом столетии. Учите историю, господа, она дама строгая и за забывчивость наказывает жёстко. А Россию вам не победить никогда! Вы и сами это знаете, и причина в том, что нам от вас ничего не надо, зла мы вам не хотим, но за подлость мстить будем по полной. С нами Бог и его благословение.
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7 час.
фарид сабиров
Перед смертью не нажрешься , не напьешься и не натанцуешься. Если только в штаны наложить по полной и от души.
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6 час.
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