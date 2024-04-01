Хамство и банкноты: как Украина портит свои отношения с Европой

Гарибян Сусанна

Ну-ну, вводите принудительный тру, изымайте землю у владельцев, создавайте гетто для не согласных, опыт у вас есть. Только не забывайте чем это для вас закончилось в прошлом столетии. Учите историю, господа, она дама строгая и за забывчивость наказывает жёстко. А Россию вам не победить никогда! Вы и сами это знаете, и причина в том, что нам от вас ничего не надо, зла мы вам не хотим, но за подлость мстить будем по полной. С нами Бог и его благословение.