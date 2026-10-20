On Oct. 20, 1973, U.S. Attorney General Elliot Richardson and Deputy attorney General William Ruckelshaus resigned, and special prosecutor Archibald Cox was fired in ant incident at came to be known as the "Saturday Night Massacre.
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