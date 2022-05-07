Володин заявил, что власти США должны понести ответственность за преступления Киева

РИАМО - 7 мая. Президент США Джо Байден потребовал пресечь утечку об обмене резвединформацией с Киевом и признал, что Вашингтон рассекретили в части его участия в боевых действиях Украины против России, сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.