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Володин заявил, что власти США должны понести ответственность за преступления Киева

Володин заявил, что власти США должны понести ответственность за преступления Киева

РИАМО - 7 мая. Президент США Джо Байден потребовал пресечь утечку об обмене резвединформацией с Киевом и признал, что Вашингтон рассекретили в части его участия в боевых действиях Украины против России, сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

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