Кремль уточнит срок истечения моратория на удары по объектам энергетики

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Кремль уточнит у министерства обороны РФ срок истечения временного моратория на удары по объектам энергетики на Украине, но все зависит от приказа президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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