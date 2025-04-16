Кремль уточнит срок истечения моратория на удары по объектам энергетики

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Кремль уточнит у министерства обороны РФ срок истечения временного моратория на удары по объектам энергетики на Украине, но все зависит от приказа президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.