Ульянов: включение РФ в список стран с высокими доходами показало провал санкций

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов Включение Всемирным Банком России в список стран с высоким уровнем дохода наглядно демонстрирует неэффективность антироссийских санкций, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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